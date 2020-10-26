Koronavirüs karantinasının bitimine 3 saat kala polise yakalandılar: KYK'ya yerleştirildiler

IHA 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:50

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcular üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı.

Yapılan sorgulamada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin korona virüs temaslı oldukları tespit edildi. Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden yaşlı çift olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.