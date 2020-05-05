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Güncel

'Koronavirüs kinci kez bulaşır mı?' tartışmalarına nokta koyuldu

İyileşen koronavirüs hastalarına virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken Güney Kore bu yöndeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmacılar insanların iki kez koronavirüse yakalanmasının imkansız olduğunu söyledi.

05 Mayıs 2020 Salı 09:43 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 09:50
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Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacıları koronavirüsün ikinci kez bulaştığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Araştırmaya göre bilim insanları iyileşen bazı hastalara Kovid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.

2. BULAŞMA VERİSİ TEST HATASINDAN KAYNAKLANIYOR

Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar ülkede ikinci kez koronavirüse yakalandığı sanılan 277 kişiye aslında virüsün yeniden bulaşmadığını kaydetti. Sky News'in haberine göre bilim insanları bu kişilerin testlerinin yanlışlıkla pozitif çıktığını söyledi. Tamamen iyileşen bu kişilerde yapılan test sonucunun yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olmasının üzerinde duruluyor. Araştırmacılara göre ikinci testler, virüsün canlı ya da ölü olup olmadığınını ayırt edemiyor ve bu yüzden yanlış sonuçlara yol açmış olabilir.

GÜNEY KORE'DE KORONAVİRÜS ÖLÜM ORANI ORTALAMALARIN ALTINDA

Güney Kore'de vaka sayısı 10 bin 800'ü aşarken 252 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı ortalamaların oldukça altında seyrediyor.

(Euronews)

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