star.com.tr 22 Mart 2020 Pazar 19:45 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:45

Almanya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlar koronavirüs salgını nedeniyle evde yiyecek stoklarken, Avrupa'nın ana ekonomik güç merkezi başkanı Şansölye Merkel'in alışveriş listesi oldukça kısaydı.

65 yaşındaki Merkel, alışkanlığını değiştirmedi ve her Cuma akşamı gittiği Hit Ullrich marketine gitti.



Alman medyasına göre, Şansölye saat 17'de süpermarkete geldi, sebze ve et bölümüne gitti, dört şişe şarapla birlikte bir tuvalet kağıdı rulosu satın aldı ve her şeyi kredi kartıyla ödedi.

Yetkililer yeni tip koronavirüs COVID-19'un yayılmasıyla mücadele etmeye çalışırken Almanya'daki kamu yaşamı durdu. Ülkede tespit edilen vaka sayısı 22 bini geçti. İnsanların içeride kalması ve sadece yiyecek, tıbbi malzeme satın almak ya da iş için dışarı çıkması çağrısında bulunuluyor.