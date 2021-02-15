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Koronavirüs kurallarını ihlal eden mahallede vaka sayısı arttı, karantina başladı

Kayseri'de toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

DHA15 Şubat 2021 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:20
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Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde, 15 gün önce Zeynep Arı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu. 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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