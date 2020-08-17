Koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşlara hijyen kiti

AA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49

Kızılay Reyhanlı şubesi ile Hatay Kızılay Toplum Merkezi tarafından, Kumlu'nun Batıayrancı Mahallesi için verilen karantina kararının ardından, bölgeye hijyen kiti ile gıda paketlerinden oluşan yardım malzemeleri götürüldü.

Vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme de yapan ekipler, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı.

Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı da Kızılay çalışlarına eşlik ederek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.