Koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden sanayici çalışanlarına Kovid-19 eğitimi aldırdı

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 13:04

Küçüker, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergür'ü Güzelköy'deki fabrikasına davet etti. Çalışanlara burada koronavirüs konusunda eğitim verildi.

Nejat Küçüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ne kadar tehlikeli bir virüs olduğunu bizzat yaşayarak gördüklerini dile getirdi.

Ailesinde peş peşe Kovid-19 vakalarının görüldüğünü, babasını ve eniştesini yitirdiklerini anlatan Küçüker, tedavi sürecinin de oldukça sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını aktaran Küçüker, "Sağlık görevlilerinin yaptığı, hemşireler olsun, doktorlar olsun, asistanlar olsun gerçekten çok büyük bir fedakarlık ve kahramanlık. Onların sayesinde zaten birçok hasta iyileşti. Hakları ödenmez. Bunu tabii biz de televizyonlarda seyrederken veya dışarıdan baktığımızda algılayamıyorduk, anlayamıyorduk. İşin içine girince olay tamamen farklı. Herkesin yatıp kalkıp sağlık görevlilerine, doktorlara dua etmesi, yardımcı olması gerekiyor." diye konuştu.

Tedavi sürecinde hastalığı çok düşünmemeye çalıştığını dile getiren Küçüker, "Dedim herhalde sıra bende, işte ben de dedim gidebilirim her an için. Merak ettim, ölürsem nasıl bir yere gidilecek, öbür taraf nasıl? Onu bir ara düşündüm, ondan sonra ölümü açıkçası çok da düşünmedim." dedi.

Tedavisinde plazma kullanıldığını belirten Küçüker, "Hasta olup iyileşen, plazma verebilecek durumda olan herkesin gidip plazma vermesi gerekiyor. Ben gittim verdim ve tanıdığım, konuştuğum herkese de bunu tavsiye ediyorum. Bu herkes için bir vatandaşlık görevi. Çünkü bir gün gelip size de lazım olabilir, aile büyüklerine de lazım olabilir, kesinlikle verilmesi gerekiyor. Hatta ben bu konuda yetkili olsam kanunen mecbur bırakırım." ifadesini kullandı.



Hastalığı önlemenin çok zor olmadığını dile getiren Küçüker, "3-4 temel kurala uyduktan sonra büyük oranda buna yakalanmamak mümkün. O da maske, mesafe, el hijyeni ve de mümkün olduğu kadar insanlarla bir araya gelinmesi gerekiyorsa havadar, açık alanlarda veyahut da hava sirkülasyonunun olduğu yerlerde bu işi yapmak. Bunlara riayet etmek dahi hastalığı yüzde 99 oranında önleyecek önlemler." şeklinde konuştu.

Babadağ ilçesinde el tezgahında başladığı sektörde Denizli tekstil sanayisinin duayenlerinden olan ve kurduğu fabrika ile tekstile öncülük edip pek çok kişinin yetişmesini sağlayan Besalet Küçüker (82) 14 Nisan'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Küçüker'in damadı iş insanı Taştan Kardaşlar da Kovid-19'dan 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Kovid-19 tedavisi gören Besalet Küçüker'in eşi Nezahat Küçüker de daha sonra kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti.