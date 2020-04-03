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Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye baskın!

Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekipleri baskın düzenledi.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 07:07 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 07:07
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Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken açık bir kahvehane de kumar oynatıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini yaptığı baskında, yasağa uymayan kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve kumar oynayan 3 kişiye toplamda bin 176 lira para cezası kesildi. Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Diğer yandan işyeri sahibi S.N’nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.

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