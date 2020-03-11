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Koronavirüs provokasyonlarına soruşturma!

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi

11 Mart 2020 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:06
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Avrupa'nın en büyük longoz ormanları her mevsim ayrı güzel...

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