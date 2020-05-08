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Koronavirüs salgını sürecinde Edirne'de kalan öğrencilere gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülkelerine dönmeyen yabancı öğrencilere gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuluyor.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 16:06 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:06
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Trakya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında Edirne'de kaldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla Azerbaycan, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Yunanistan, Filistin, Fas, Cezayir, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu öğrencilere her hafta gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapılıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Fikrim Damka, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü de öğrencilere dağıtılan yardımlara destek sağlıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine, dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar yaşadığını söyledi. Bu dönemin birlik ve beraberlikle atlatılacağına inandığını belirten Çalışkan, "Trakya Üniversitesinde yaklaşık 4 bin yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Salgın dönemde Edirne'de 500'e yakın öğrenci kaldı. Edirne ve Türkiye onların evi, her zaman onların yanındayız. Bu zor zamanlarda öğrencilerimize gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlandı." dedi.

İşte Bayraktar TB2

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