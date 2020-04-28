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Koronavirüs sonrası normale dönüş nasıl olacak? İşte en önemli kriter

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede umut veren rakamların ardından, Başkan Erdoğan dünkü açıklamalarında tünelin ucundaki ışığın göründüğünü belirterek normalleşme sinyali vermişti. Ve normalleşme çalışmaları hızlandırıldı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. Vakaların en çok görüldüğü İstanbul'da ise sıkı kontrol ise devam edecek.

28 Nisan 2020 Salı 10:39 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 10:44
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Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor. Kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

HALK SAĞLIĞI EKİBİ KURULDU

Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre, Bilim Kurulu’ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

TURİZM VE ULAŞIMA YENİ KURALLAR

Turizm ve ulaşımda yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek. Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.

İSTANBUL 'PLATO' NOKTASINA ULAŞTI

Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle İstanbul’da plato noktaya ulaşıldığı, il genelinde yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılıyor. Salgının en yoğun yaşandığı bu ilde pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor. Bunun sadece İstanbul’dan yayılmayı önlemek değil, bu kentte gittikçe stabile hale gelen durumu kötüleştirmemek için de gerekli olduğu aktarılıyor. Anadolu’dan İstanbul’a gelişlerinin başlaması durumunda halen Anadolu’da kontrol altına alınmamış illerden tersine İstanbul’a vaka taşınabileceği yorumları yapılıyor.

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