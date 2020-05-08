Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor

DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 10:37 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:37

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bulunan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, yeni doğan bebekler için pandemi bölümü kuruldu. Koronavirüs şüphesiyle erken doğan 3 bebek, burada kuvöze konularak tedaviye alındı. 14 gün boyunca izole edilen bebeklere koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucu bebeklerin sonucu negatif çıktı ancak bebekler tedbir amaçlı serviste tutulmaya devam ediliyor.

HEMŞİRE ANNELERE EMANET

Hastane yönetimi bebeklerin sağlığı için, kurulan pandemi bölümünde görev yapmak üzere 2 hemşire görevlendirdi. Kuvöz içinde bakılan 3 bebekle 24 saat nöbet sistemiyle ilgilenen hemşireler Özen Yörük ile Şule Bozkurt’un çalışma alanları da salgın riskine karşı izole edildi. Bu bölümde çalışan hemşirelerin dinlenme alanları ve yemek yedikleri yerler, diğer sağlık personelinden ayrıldı. Anneleri başta olmak üzere yakınlarına bile gösterilmeyen bebeklere annelik yapan hemşireler, bebeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor.

'ANNELERİ MERAK ETMESİN'

Pandemi odasında görev yapan Özen Yörük, "Servisimizde koronavirüs şüphesiyle doğan bebeklerimiz yatıyor. Testlerini yaptık, negatif çıktı ancak 14 günlük karantina süresinde oldukları için ailelerini göremiyorlar. Beslenme, bakım ve tedavileriyle biz ilgileniyoruz. Zaten pandemi odası olduğunu için sadece biz bu bebeklerimizle ilgileniyoruz. Şu anda 3 bebeğimiz var, burada ne kadar kalacakları henüz belli değil. Biz onlara annelik yapıyoruz. Anneleri hiç merak etmesin, onlara çok iyi bakıyoruz. Gözleri arkada kalmasın, onlar kadar iyi bakıyoruz" dedi.