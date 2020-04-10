Koronavirüs tedavisi gören aile taburcu oldu

DHA 10 Nisan 2020 Cuma 16:25 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:25

Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8, 5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı" dedi. Taburcu olan hastalar, Yüksekova Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.