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Koronavirüs tedavisi gören aile taburcu oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 16:25 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:25
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Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8, 5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı" dedi. Taburcu olan hastalar, Yüksekova Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti.

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