Koronavirüs tedavisi tamamlanan Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz görevine döndü

AA 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:18

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, görüntülü sistemle gerçekleşen görüşmede Yılmaz'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Görüşmede, Eskişehir'in ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının yoğun bir tempoyla çalışarak hiçbir vatandaşı mağdur etmediğini belirten Çakacak, "Alınan bütün tedbirleri kamu kurum ve kuruluşlarımızla, tüm vatandaşlarımızla titizlikle uygulamalı ve devam ettirmeliyiz. Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Tedbir kapsamında marketlerin, pazar yerlerinin, toplu taşıma ve servis araçlarının denetimine sıkı bir şekilde devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz da Vali Çakacak'a teşekkür etti.