Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme! Türk profesör duyurdu: 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak...

DHA 17 Nisan 2020 Cuma 07:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:26

Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile heyecanlandıran Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.