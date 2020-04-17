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Koronavirüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme! Türk profesör duyurdu: 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak...

Koronavirüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.

DHA17 Nisan 2020 Cuma 07:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 07:26
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Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile heyecanlandıran Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’ hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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