10 Mayıs 2020 Pazar 08:42 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 08:47

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, yerli bir ilaç firması tarafından, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca, satış izninin verildiğini aktardı. Altun, yaptığı açıklamada "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.