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Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetim yapan polisleri görünce kaçtı: Kimliği tespit edildi

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.

DHA07 Ekim 2020 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:26
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi. Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti.

Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.

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