İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8994
  • EURO
    9,2945
  • ALTIN
    485.745
  • BIST100
    1204.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren ekibe saldıran kişi gözaltına alındı
Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren ekibe saldıran kişi gözaltına alındı

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibini darbettiği ileri sürülen eczane çalışanı gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:02
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki eczanelerde Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında denetim yaptı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki bir eczanede tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyen ekibin sorumlusu Can C. (37) ile eczane çalışanlarından Yılmaz K. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz K, Can C'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Can C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri Yılmaz K'yi gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.