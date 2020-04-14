İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7767
  • EURO
    7,4238
  • ALTIN
    373.951
  • BIST100
    96398.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer: Denizli! Koronavirüs hastası şoke etti! Çarşafları birbirine bağlayıp hastaneden kaçtı
Güncel

Yer: Denizli! Koronavirüs hastası şoke etti! Çarşafları birbirine bağlayıp hastaneden kaçtı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. Tedavi için yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Bir süre sonra yakalanan Ufuk G. tekrar hastaneye getirildi.

DHA14 Nisan 2020 Salı 06:59 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 07:08
ABONE OL

Olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi. Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı.

Öğretmen çift sağlık çalışanları için evlerini atölyeye çevirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.