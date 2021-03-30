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Koronavirüs testi pozitif olduğu için evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçmaya çalıştı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için sağlık ekiplerince evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip koşmaya başlayınca polis tarafından yakalandı. Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, yaşlı kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti.

AA30 Mart 2021 Salı 09:18 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 09:18
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Rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Zehra Taraş'a (65) Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi.

Safranbolu ilçesine gelindiği sırada ekiplerden aracın durdurulmasını isteyen Taraş, aniden inerek kaçmaya başladı.

Taraş, durumun bildirilmesi üzerine, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polislere, kaçırıldığını iddia eden Taraş, hasta nakil aracına binmek istemedi. Polis ekiplerinin de ikna edemediği Taraş, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu.

Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, yaşlı kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti.

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