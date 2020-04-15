İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8255
  • EURO
    7,4942
  • ALTIN
    378.318
  • BIST100
    98549.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı
Güncel

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 08:31 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:31
ABONE OL

Polisler küçük kızın isteğini geri çevirmedi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.