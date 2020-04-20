IHA 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:19 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:19

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman’ın görevden uzaklaştırıldığı Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi’nde koronavirüslü hastaların tespiti için sağlık ekiplerinin çalışmasının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda özel çalışma alanı haline getirilen Örmetaş Mahallesi’nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vaka sayısı 46’ya yükseldi. Örmetaş Mahallesi’nin 9 hane 75 nüfuslu Poyrazalan mezrası da salgının yayılmaması için karantinaya alındı. Poyrazalan mezrasında şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı” denildi.

Başkale ilçesinin Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan 2020’de İstanbul’dan gelen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması dolayısıyla karantinaya alınmıştı.

Öte yandan, Van’da şu anda Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Saray ilçelerinde koronavirüs vakası nedeniyle 8 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor.