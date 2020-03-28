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Koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine sumak satışları 769 kat arttı

MARDİN'in Derik ilçesinde, sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine satışlar 769 kat arttı. Bir yılda tüketilen sumak, bir günde satıldı. Uzmanlar, kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıkan sumağın koronavirüse iyi geldiğine dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.

DHA28 Mart 2020 Cumartesi 10:24 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:24
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor. Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.

Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin’in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi. İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL’ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.

İlçe sakinlerinden Zeki Beşeren, "Kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Bugün çok kişi aldı. Kapış kapış alıyorlar" dedi.

Sumak satıcısı Abdulkadir Özgen ise satışlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, "Herkes sumak istiyor, satış patlaması oldu. Bende 25 kilo sumak vardı şu an kalmış 2 kilo" diye konuştu.

Uzmanlar ise sumağın koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyledi.

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