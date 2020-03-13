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Koronavirüse karşı '14 kural' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs riskine karşı ve yurt dışından dönüşlerde yapılması gereken 14 kuralın yer aldığı 2 ayrı afişi paylaştı.

DHA13 Mart 2020 Cuma 16:53 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:53
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Bakan Koca, Twitter hesabından, bakanlık tarafından hazırlanan ve koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı afişi paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı afişte, şu ifadeler yer aldı: "Yurt dışına çıkmayın, seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Aile üyelerini korumak için evde kendinizi izole edin. Evde geçen süre boyunca ziyaretçi kabul etmeyin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Odanızı sık sık havalandırın. İnsanlarla, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzenine dikkat edin. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak sağlık kuruluşuna başvurun." Ayrıca afişte, koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığı belirtildi. Bakan Koca, yurt dışından dönüşlerde yapılması gereken '14 Gün Kuralı' afişini de paylaştı.

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