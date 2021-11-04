Koronavirüse yakalanan çiftten aşılı olan evde aşısız ise yoğun bakımda tedavi gördü

DHA 4 Kasım 2021 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:54

Ev kadını, 2 çocuk annesi Semiha Gencer, eşinin eylül ayında koronavirüs aşısı olmasına ve kendisine de 'birlikte yaptıralım' demesine rağmen aşı olmayı kabul etmedi. Semiha Gencer, 15 Ekim'de Covid-19'a yakalandı. 1 haftada durumu ağırlaşan Semiha Gencer, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek Binası'ndaki Covid-19 Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı. Semiha Gencer, yoğun bakımda 10 gün süren tedaviyle hastalığı yendi. Aynı dönemde Covid-19'a yakalanan aşılı eşi Baki Gencer ise hastalığı evde hafif atlattı.

'TURKOVAC'I BEKLEDİM'

Semiha Gencer, aşı karşıtı olmadığını, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı beklediği için şimdiye kadar aşı olmadığını söyledi. Bu sırada hastalığa yakalandığını belirten Semiha Gencer, "Nefes almakta çok zorlandım. Aşı olmayanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Buralar çok zor yerler. Ben aşı olmamıştım; ama bir gün yakalansam bile bu kadar ağır geçireceğimi hiç düşünmezdim. Hafif atlatacağımı düşünürdüm. Her an bulaşabileceğini tahmin ediyordum ama bu şiddette geçireceğimi hiç düşünmemiştim. Eşim aşılıydı. Eşim aşı olduktan sonra bana çok söyledi 'gel birlikte aşı olalım' dedi. Ama ben istemedim. Eşim aşımı olmamı çok istedi. Şimdi çok pişmanım" diye konuştu.

'AŞI OLANLA OLMAYAN ARASINDAKİ FARK'

Gencer'in doktoru Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Hülya Başar ise "Hastamız aşısız. Keşke aşısını olsaydı. Çünkü bu hastalığın seyri hiç belli olmuyor. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Örneğin hastamızın eşi aşı olmuş. Kendisi olmamış. Eşi de koronavirüse yakalanmış; fakat kendisi yoğun bakıma girerken eşi aşı olduğu için bunu ayakta atlatmış. Bu durum aşı olanla olmayan arasındaki farkı gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.