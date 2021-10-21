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Koronavirüse yakalanan hamile kadın önce bebeğini sonra hayatını kaybetti

İzmit'te, Kovid-19 aşısı yaptırmayan hamile Elif Balcı (30), koronavirüse yakalandı. Ev karantinasında sağlık durumu ağırlaşan Balcı, kaldırıldığı hastanede önce bebeğini kaybetti. Hemen operasyona alınan Balcı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:15
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İzmit'te bebeğinin zarar göreceği endişesiyle Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile Elif Balcı, kendisindeki bazı belirtiler üzerine test yaptırdı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Balcı, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti. Hemen operasyona alınan Balcı, entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.

Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan Metin Balcı'nın eşi, 1 çocuk annesi Elif Balcı'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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