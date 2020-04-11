Koronavirüse yakalanan hemşire, sağlığına kavuştu

DHA 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:08 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:08

Meram Tıp Fakültesi'nde görevli hemşire Rıza Genç, hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalarla ilgilendiği sırada ateş, halsizlik, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri başladı. Virüse yakalandığından şüphelenen Genç, yaptırdığı 'Covid-19' testi pozitif çıkınca o da tedavi altına alındı. 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu olan Genç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Burada koronavirüs servisinde çalışırken talihsizlik sonucu hastalığa yakalandık. Cumartesi günü ateş, halsizlik, mide bulantısı ve baş ağrısı belirtileri başladı. Pazartesi günü de tahlil oldum ve pozitif çıktı. Sonra tekrar hastaneye geldim ve tedavi altına alındım. 3 gün tedavi gördüm ve taburcu oldum. Meslektaşlarımı da tedavi sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bulaşıcı zincirini kırmamız lazım. Bunu da sosyal izolasyonla sağlayabiliriz. Herkesin evlerinde kalmasını tavsiye ediyorum.'