DHA 19 Mayıs 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:33

Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.