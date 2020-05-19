Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası soruşturma başlatılıyor
Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.
DHA19 Mayıs 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:33
Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.
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