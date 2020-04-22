DHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:11

Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti.

Dr. Yavuz Kalayc adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi.

BAKAN KOCA: İNSANA SEVGİSİ ÇOK OLAN, ÇOK SEVİLİR

Doktor Yavuz Kalaycı'ya ilişkin duygusal bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklama şu şekilde:

"Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi."