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Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:53
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Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Kovid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirebilecek." ifadelerine yer verdi.

Sırakaya, Kovid-19 kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onay ve Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.

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