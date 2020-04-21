Koronavirüsü atlatan 3 yaşındaki çocuk taburcu edildi

AA 21 Nisan 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:37

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yüksek ateş ve öksürük şikayeti bulunduğu için getirilen E.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede salgın için ayrılmış bölümde tedaviye alınan küçük E.B, 15 günlük tedaviyle hastalığını yenmeyi başardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de, dünyaya örnek teşkil edecek şekilde tedbirler alındığını ve bilimsel araştırmalarla Kovid-19'la mücadele edildiğini söyledi.



E.B'nin de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındığını belirten El, şöyle devam etti:

"Küçük hastamızın ilk olarak solum sıkıntıları mevcuttu. 3 gün kadar solunum desteğine ihtiyacı oldu ancak tedavilerimize çok hızlı yanıt verdi. Önlem amaçlı hastanın ailesinin diğer üyelerinin de taramalarını yaptık. Bu testlerimiz negatif çıktı. 15 günlük tedavinin ardından hastamızı evine göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Çiğdem El, 4 hafta boyunca çocuğu izlemeye alacaklarını ve aileyle iletişim halinde bulunacaklarını dile getirerek, "Bu konuda aileye gerekli eğitimleri verdik ve her türlü tedbiri aldık." ifadesini kullandı.

- KÜÇÜK ÇOCUĞUN AİLESİ MUTLULUK YAŞIYOR



Baba A.N.B, tedavisi tamamlanan oğluna 15 günlük ayrılığın ardından kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oğlunda gözlemlediği yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduklarını anlatan A.N.B, "Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla büyük üzüntü duyduk. Çok şükür evladımız sağlığına kavuştu. Bize de alacağımız tedbirlerle alakalı eğitimler verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Küçük E.B, hastane çalışanlarının alkışlarıyla babasına teslim edilip evine uğurlandı.