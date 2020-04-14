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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, 'Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

AA14 Nisan 2020 Salı 07:38 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 07:38
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Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.

"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.

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