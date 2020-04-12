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Güncel

Resmiye nine koronavirüsü yendikten sonra yaşamını yitirmişti... Mezar yerinde yürek burkan detay

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde koronavirüsü yendikten sonra beyin kanaması geçiren 86 yaşındaki Resmiye Nine, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Son dakika haberine göre; Resmiye Işık'ın cenazesi Kurudil Mahalle Mezarlığı'nda 2009 yılında vefat eden oğlunun yanına defnedildi.

İHA12 Nisan 2020 Pazar 17:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:33
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde korona virüsünü yenmesinin ardından geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Resmiye Işık toprağa verildi.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelininden korona virüsü kapan 86 yaşındaki Resmiye Işık, yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu tedavi gördü. Korona virüsünü yenen ve taburcu edilen Işık, evinde beyin kanaması geçirince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğum bakımda tedavi altına alınan ve 6 gündür yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, öğle saatlerinde koruma kıyafetli ekiplerce Söğütlü ilçesindeki Kurudil Mahalle Mezarlığı'nda 2009 yılında vefat eden oğlunun yanına defnedildi.

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