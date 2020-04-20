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Koronavirüsü yenen Avcılar Kaymakamı göreve döndü

Koronavirüse yakalanarak, 5 gün hastanede tedavi gören Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, taburcu olduktan sonra görevine döndü.

DHA20 Nisan 2020 Pazartesi 14:32 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 14:32
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Eşi ile birlikte rahatsızlanan ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 5 gün süren tedavisinin ardından eşi ile birlikte taburcu edildi. Evinde 15 gün süren karantina tedbirlerine uyarak dinlenen Kaymakam İnan, görevinin başına döndü. İnan'ın rahatsızlığı sırasında Avcılar Kaymakamlığı'na İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can vekalet etti. Kaymakam İnan, sağlık durumunun iyi olduğunu görevine devam ettiğini söyledi.

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