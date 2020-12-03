Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı Çetin: Bu işin şakası yok

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:42

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah, düğün, cenaze gibi her gün çok değişik ortamlarda bulunduklarını ve halkla sürekli iç içe olduklarını söyledi.

Bir gün bu virüse yakalanacağını tahmin ettiğini, bugüne kadar yaklaşık 15 kez test yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını aktaran Çetin, 22 Ekim'de ateş, boğaz ağrısı ve terleme şikayetinin başladığını kaydetti.

Şikayetlerinin başlamasıyla daha test yaptırmadan çift maske takarak bütün çalışma arkadaşlarını yanından uzaklaştırdığını, evde de ailesinden ayrı bir odada kalmaya başladığını dile getiren Çetin, test sonucunun pozitif çıkmasıyla da evde karantina sürecine girdiğini belirtti.

Çetin, eşi ve 11 yaşındaki ikiz çocuklarından ayrı bir odada hiçbir şekilde ortak alanları kullanmadan çok iyi izole olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hemen ilaç tedavisi başladı ve takviye olarak da D ve C vitamini aldım. O süreçte kendimi çok iyi izole ettim. Çalışma odamdan hiç çıkmadım. Evde ortak alanları da kullanmadım. Yanıma servis yapacakları zaman çift maske takıp eldivenle gelip, kapının önüne bırakıyorlardı. Bu şekilde çok iyi bir izolasyon sağladık ve çok şükür ailemden hiç kimseye ve birlikte çalıştığım arkadaşlarıma da bulaştırmadım. Bilinçli davrandım. Nefes darlığı yaşamadım ama diğer tüm semptomları yaşadım. Ateş yüksekliği, boğaz ağrısı tat ve koku alamama, eklem ağrıları gibi birçok şeyi yaşadım. İlaçlar bittikten sonra rahat bir 5 gün daha geçirdim ve 10 günün sonunda yaptırdığım test negatif çıktı ve çok şükür kurtuldum."

Virüsü atlatmasının ardından tekrar görevinin başına döndüğünü belirten Çetin, şu anda da maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

- "YALNIZ BAŞINA KALMAK GÜZEL BİR ŞEY DEĞİL"

İzolasyon sürecinde yalnızlığın kötü bir durum olduğunu dile getiren Çetin, "Günde yüzlerce insanla beraber olan bir belediye başkanı olarak yalnız başına kalmak, güzel bir şey değil, o süreçte bunu fark ettim. 11 yaşında ikiz çocuklarım var, onların yüzünü görmedim. Bir gün otururken izolasyonun 8. günü falandı, aşağıdan oğlum 'baba' diye sesleniyor. Çıktım pencereye bana özlemle bakması ve 'seni çok özledim babacığım' demesi üzerine çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. İnsan tek başına kalınca duygusallaşıyor. Eğer bulaşmışsa kendinizi izole etmeniz ve yakınlarınızı korumanız gerekiyor." diye konuştu.

Çetin, herkesin kendi sağlığının yanı sıra ailesi, arkadaşları ve tüm insanlar için kurallara en üst seviyede uyması gerektiğini söyledi.

İlk zamanlarda bu virüse inanmayan insanların olduğuna dikkati çeken Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle bu işin şakası yok. İlk zamanlar bazıları 'bu virüs işine inanmıyorum' diyordu ya, nasıl inanmıyorsun, işte bir sürü vaka, hastalar, hayatını kaybeden insanlar var. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu böyle. Çok ciddiye almayanları da görmüştük ama son zamanlarda herkes ciddiye alıyor. Mesafeye mümkün olduğunca herkes dikkat etmeye çalışıyor ama bazı kalabalık ortamlar görünce ben endişeye kapılıyorum. Kesinlikle maskenizi takmışsanız, en az 1,5 metre mesafe varsa, her iki taraf da maskeliyse bu işin bulaşma riski çok aşağılara düşüyor veya sıfıra kadar iniyor. Tedbirli olup takdiri Allah'a bırakmak lazım."