Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı Okumuş: Allah'ın verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık

AA 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:43

Okumuş, eşi Funda Okumuş'u halsizlik, terleme ve kas ağrısı şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi pandemi servisine götürdü. Eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastalığı çocuklarına bulaştırmamak için başka bir eve geçen Okumuş, bu sürede eşinin bakımını üstlendi.

Bir hafta sonra durumu ağırlaşan Funda Okumuş'un tedavisine hastanede devam edildi.

Dört çocuğuyla pandemi servisine başvuran başkan Okumuş ve çocuklarının Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Okumuş ailesi, yaklaşık 1 aylık tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

- "AİLE BOYU BU PANDEMİDEN ETKİLENDİK"

Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, sürekli halkla iç içe oldukları için tüm tedbirleri düzenli olarak aldığını ancak yine virüsün pençesine düşmekten kurtulamadıklarını belirtti.

Eşinin test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini alır almaz çocuklarını evde bırakıp ayrı bir eve geçtiklerini ve eşinin tedavisini kendisinin üstlendiğini anlatan Okumuş, eşinin durumunun ağırlaşması sonucu 8. gün onu hastaneye kaldırdıklarını ve kendisinin de bu süreçte virüs kaptığını dile getirdi.

Başkan Okumuş, hastalık sırasında çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve sağlığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eşimde nefes darlığı, ateş ve eklem ağrıları vardı. Hemen oksijen destek ünitelerine bağlandı. Eşimle beraber bir hafta hastanede kaldık. Bu süreçte 4 kızımın da testi pozitif çıktı. Yani aile boyu bu pandemiden etkilendik. Tabii burada en çok etkilendiğimiz eşimin aşırı derecede yoğun bir hastalığa maruz kalmasıydı. Oksijen destek ünitesine bağlıydı ve oksijeni zaman zaman yüzde 80'in altına düşüyordu. Ben ona göre biraz daha ayaktaydım. Eşim ve çocuklarımla her an ölümle baş başa kaldık. Ailenin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Allah'ın insanlara, canlılara verdiği nefesin, oksijenin kıymetini anladık. Ne kadar şükretsek az."

- "TAT VE KOKU ALMANIN DA NE KADAR BÜYÜK NİMET OLDUĞUNU ANLADIK"

Kendisinin de bu süreçte koku ve tat almada sıkıntılar yaşadığını, ateşinin yükseldiğini ifade eden Okumuş, gözle görünmeyen bir virüsün insanları ne hale getirdiğini birebir yaşadıklarını kaydetti.

Okumuş, "Tat ve koku almanın da ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladık. İnsanın ne kadar muhteşem yaratıldığını daha iyi idrak ettik. Bu hastalıktan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi,

İnsanların Kovid-19 olmaması için ilçede tedbirleri en iyi şekilde uyguladıklarını, düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara maske ve temizlik malzemeleri dağıttıklarını vurgulayan Okumuş, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymaya davet etti.