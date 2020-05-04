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Koronavirüsü yenen Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük'ten acı haber geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük koronavirüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:31
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Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük(47), bir süre önce koronavirüse yakalandı. 

Hastahanede tedavi görerek koronavirüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü. 

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük’ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük’ün cenazesi Gemlik’te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Korona virüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük’ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşaallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.

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