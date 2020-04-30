Koronavirüsü yenen dört hasta plazma bağışçısı oldu

DHA 30 Nisan 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:50

Aydın'da koronavirüsü yenip sağlığına kavuşan 4 kişi, immün plazma bağışında bulundu. Bağışla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'yle yürüttükleri çalışmalar sonunda, kentteki hastanelerde Covid-19 tedavisi görüp iyileşen hastaların immün plazma bağışında bulunmaya başladığını söyledi. Açıkgöz, "Covid-19'a karşı Sağlık Bakanlığı'mız tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için kullanılan immün plazma bağışı için ilimizde 26 bağışçı adayı ile görüşüldü, testleri tamamlanan 4 hastadan plazma temin edildi" dedi.

İmmün plazma tedavisi ile ilgili bilgi veren Açıkgöz, şunları söyledi:

"Bu tedavi, Covid -19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan bağış olarak toplanan kan plazmasının, kritik durumda olan hastalarda kullanılması yöntemi. Kan ve plazma bağışı için gereken koşulları sağlayan ve tedavi sonrası iyileştiği yapılan testler ile kesinleşen bağışçılar, immün plazma bağışında bulunabilmekte. Bir hasta tek seferde üç hastaya yetebilecek kadar bağışta bulunabilir. Bağışçılardan elde edilen plazma, ilimizde tedavi görmekte olan hastalar için ilaç tedavisine ek olarak kullanılmakta. Bir bağışçı 7 iie 10 gün arayla birden fazla bağışta bulunabilmekte ve çok sayıda hasta için umut kaynağı olma şansı yakalamaktadır."

Sağlığına kavuşup, immün plazma bağışlayan Mithat Keskin, "Bu hayra vesile olduğum için mutlu ve gururluyum, bu mübarek günlerde bir canın kurtulması için şartları uygun olan herkesi plazma gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Bu bağış için aracı olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bağışçı H.H.E. de, "İmmün plazma bağışı yaparak, bir hayat kurtarırsak ne mutlu bize. İyileşen hastaların plazma bağışında bulunup hayat kurtarmaya vesile olmasını dilerim. Kendim bağışta bulundum, çok mutlu ve huzurluyum" diye konuştu.