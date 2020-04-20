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Samduun'da koronavirüsü yenen hemşire, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Samsun'da, Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Müberra Nergiz (45), 7 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenerek, çalışma arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

DHA20 Nisan 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:09
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Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hemşire olarak görev yapan Müberra Nergiz, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle 7 gün önce çalıştığı hastaneye başvurdu. Nergiz, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 1 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Nergiz, 14 gün evde izolasyon önerileriyle taburcu edildi. Hemşire Nergiz, meslektaşlarının alkışları ile hastaneden ayrıldı. Mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçen Müberra Nergiz, “Hastalığı yendiğim için çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Moralim yüksek olmasaydı bu kadar çabuk iyileşemezdim. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

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