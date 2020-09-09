Koronavirüsü yenip dünyaevine giren doktor çift herkesi tedbirlere uymaya davet etti

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:36

İnsanların sağlığına kavuşması için kendi önceliklerini erteleyen, günlerce evlerine gitmeyerek her türlü fedakarlığı ortaya koyan sağlık çalışanları, Kovid-19 görüldüğü ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesi için çaba gösteriyor.

Başkale ilçesinde de ilk günden bu yana fedakarca çalışan Dilek Didem Kaplan ve Ramazan Sinsiner'e hastanede görev yaptıkları sırada Kovid-19 tanısı konuldu. Temmuzda hayatlarını birleştirmeye hazırlanan çift, nikah tarihinden 2 gün önce yapılan testin sonucunun "pozitif" çıkması üzerine en mutlu günlerini ertelemek zorunda kaldı.

Gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlanan çift, 26 günlük karantina ve izolasyon sürecinde psikolojik açıdan da büyük çöküntü yaşadı. Zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuşan ve erteledikleri nikahı 20 Ağustos'ta kıyarak hayatlarını birleştiren Sinsiner çifti, hastalık sürecinde yaşadıklarını unutamıyor.

- "PSİKOLOJİK AÇIDAN ÇOK YIPRANDIM"

Doktor Ramazan Sinsiner, AA muhabirine, hastanedeki personelde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yapılan sağlık taramasında testinin "pozitif" çıktığını söyledi.

Bunun üzerine gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlandığını ve evde kendilerini izole ettiklerini belirten Sinsiner, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağlık açısından çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte eşimle birbirimize destek olmaya çalıştık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık. Sürecin tamamlanmasıyla hem işimizin başına geçtik hem de nikahımızı kıydık. Çok zor bir süreç atlattık. Hastalarımızdan ricamız, bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için tedbirlere uymalarıdır. Maskeleri çene altında, dirseğe, kafasına takan insanlar görüyoruz. Maskeyi takmazsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilir, başka maskeler takmak zorunda kalabilirsiniz. Ailenize, yakınlarınıza bulaşmadan önlemlerinizi alın."

- "BU HASTALIKTA ÖNLEM ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner ise çok zor bir süreç atlattıklarını belirtti.

"Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık." diyen Sinsiner, ateş ve öksürük nedeniyle zorlandığını, ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığını belirtti.

Eşiyle birbirlerine destek olarak süreci en az hasarla atlatmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Sinsiner, şöyle konuştu:

"Nikah gününü daha önce almıştık ancak karantina başlayınca iptal oldu. Karantina biter bitmez tekrar tarih alarak evlendik. Bu hastalıkta önlem almak çok önemli. İnsanların hastanede bile maske takmadığını görüyoruz ama bunlar insan hayatını ilgilendiriyor. Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir. Bunun sorumluluğunu almak kolay değil."