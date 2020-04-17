Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 184 bini aştı

AA 17 Nisan 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:27

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 146 bin 898 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 553 bin 227 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 184 bin 714'e ulaştı.

Çin ana karasında 4 bin 632, Hong Kong'da 4, İtalya'da 22 bin 170, İspanya'da 19 bin 315, Fransa'da 17 bin 920, İngiltere'de 13 bin 729, İran'da 4 bin 869, Belçika'da 4 bin 857, Almanya'da 4 bin 52, Hollanda'da 3 bin 315, Brezilya'da 1952, Türkiye'de 1643, İsveç'te 1333, İsviçre'de 1281, Kanada'da 1195, Portekiz'de 629, Endonezya'da 496, İrlanda'da 486, Meksika'da 486, Hindistan'da 448, Avusturya'da 410, Ekvador'da 403, Romanya'da 400, Filipinler'de 362, Cezayir'de 348, Danimarka'da 321, Polonya'da 314, Peru'da 274, Rusya'da 232, Güney Kore'de 230, Japonya'da 203, Dominik Cumhuriyeti'nde 196, Mısır'da 196, Çekya'da 170, Macaristan'da 156, Norveç'te 152, İsrail'de 148, Kolombiya'da 144, Pakistan'da 135, Fas'ta 130, Ukrayna'da 125, Arjantin'de 122, Panama'da 109, Yunanistan'da 105, Şili'de 105, Sırbistan'da 103, Malezya'da 84, Suudi Arabistan'da 83, Irak'ta 80, Finlandiya'da 75, Lüksemburg'da 69, Avustralya'da 63, Slovenya'da 61, Bangladeş'te 60 ve Moldova’da 54 kişi hayatını kaybetti.

- VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER



"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 184 bin 948, İtalya 168 bin 941, Fransa 165 bin 27, Almanya 137 bin 698, İngiltere 103 bin 93, Çin ana karası 82 bin 692, İran 77 bin 995, Türkiye 74 bin 193, Belçika 34 bin 809, Brezilya 30 bin 891, Kanada 30 bin 106, Hollanda 29 bin 214, Rusya 27 bin 938, İsviçre 26 bin 732, Portekiz 18 bin 841, Avusturya 14 bin 499, Hindistan 13 bin 495, İrlanda 13 bin 271, İsrail 12 bin 855, İsveç 12 bin 540, Peru 12 bin 491, Güney Kore 10 bin 635, Japonya 9 bin 943, Şili 8 bin 807, Ekvador 8 bin 225, Polonya 7 bin 918, Romanya 7 bin 707, Pakistan 7 bin 25, Norveç 6 bin 905, Danimarka 6 bin 879, Avustralya 6 bin 497, Çekya 6 bin 437, Suudi Arabistan 6 bin 380, Meksika 6 bin 297, Birleşik Arap Emirlikleri 5 bin 825, Filipinler 5 bin 660, Endonezya 5 bin 516, Sırbistan 5 bin 318, Malezya 5 bin 182, Ukrayna 4 bin 662, Singapur 4 bin 427, Belarus 4 bin 204, Katar 4 bin 103, Panama 4 bin 16, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 755, Lüksemburg 3 bin 444, Finlandiya 3 bin 369, Kolombiya 3 bin 233, Tayland 2 bin 700, Mısır 2 bin 673, Arjantin 2 bin 669, Güney Afrika 2 bin 605, Fas 2 bin 283, Cezayir 2 bin 268, Yunanistan 2 bin 207, Moldova 2 bin 154, Hırvatistan 1791, Macaristan 1763, İzlanda 1739, Bahreyn 1700, Bangladeş 1572, Kuveyt 1524, Kazakistan 1480, Irak 1434, Estonya 1434, Yeni Zelanda 1409, Özbekistan 1380, Azerbaycan 1283, Slovenya 1268, Ermenistan 1201, Bosna Hersek 1167, Litvanya 1149, Kuzey Makedonya 1081, Umman 1019 ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1018."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 671 bin 425 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 33 bin 286 kişi hayatını kaybetti.