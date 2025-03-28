İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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