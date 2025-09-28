İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı! Müşteri gibi bindiler polise şikayet ettiler
Güncel

Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı! Müşteri gibi bindiler polise şikayet ettiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, korsan taksicilik yaptığı öne sürülen kişiye 50 bin lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

AA28 Eylül 2025 Pazar 16:39 - Güncelleme:
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı! Müşteri gibi bindiler polise şikayet ettiler
ABONE OL

Kentteki bir taksi sürücüsü, İzmir'den geldiği ve korsan taksicilik yaptığı iddia edilen sürücüyle bir uygulama üzerinden müşteri gibi iletişime geçerek Mimar Sinan Bulvarı'nda araca bindi.

Diğer taksi sürücüleri de aracı takip etti.

KORSAN TAKSİCİYİ GERÇEK TAKSİCİLER YAKALATTI

Müşteri gibi davranan kişi, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden bavulunu alacağı gerekçesiyle aracı durdurdu.

Bu sırada korsan taksi sürücüsünü yakalayan taksiciler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yasa dışı yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

  • korsan taksici
  • yunusemre
  • trafik cezası

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.