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Korum altındalar! Yavrularıyla görüntülendi

Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, yavrularıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslendi. Kentte yaklaşık 42 bin hektardan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da her yıl yaz aylarında yüzlerce yaban keçisine ev sahipliği yapıyor.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
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Sarp dağların arasında kurulu kent, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor.

Bölgedeki orman ve dağlık alanlarda bozayı, kurt, yaban keçisi, sincap, vaşak, yaban domuzu ve kızıl şahin gibi canlı türleri yaşıyor.

Kentte yaklaşık 42 bin hektardan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da her yıl yaz aylarında yüzlerce yaban keçisine ev sahipliği yapıyor.

Milli parktaki dağları mesken tutan keçiler, bazı zamanlarda su bulamadıkları için yüksek rakımlardan aşağı iniyor.

Doğaya ayrı güzellik katan keçiler, milli parktaki Venk köprüsü mevkisinde su ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken objektife yansıdı.

Bir süre Tunceli-Ovacık kara yolunda gezinen yetişkin keçiler ve yavruları, daha sonra izlendiklerini fark edince zirvelere tırmandı.

  • Tunceli
  • Munzur Vadisi Milli Parkı
  • yaban keçileri

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