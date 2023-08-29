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Koruma altındaki çocuğun ölüm sebebi açıklandı: Ailenin ihmali yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, hayatını kaybeden koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatının genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek, otopsi yapıldığı ve çocuğun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 16:50 - Güncelleme:
Koruma altındaki çocuğun ölüm sebebi açıklandı: Ailenin ihmali yok
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, koruma ve bakım altındaki A.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

Ailesinin talebi üzerine A.K'nin 20 Ağustos'ta bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği, savcılık talimatı ile koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, 27 Ağustos'ta ise A.K'nin, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verildiği, sağlık personeli tarafından gerekli ilk tedavinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk tedaviye rağmen A.K'nin, hastalık halinin devam etmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ve hastanede bir gün müşahede altında tutulduğu bildirildi.

- "KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ"

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanede A.K'nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapılmıştır. Ailenin, A.K'nin vefatının ardından kurumumuzu suçlayıcı iddiaları üzerine kamera kayıtları incelenmiş olup, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı görülmüştür. Haberlerde iddia edildiği gibi çocuğumuzun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve soruşturmanın titizlikte sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

  • koruma ve bakım
  • çocuk ölümü
  • genetik hastalık

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