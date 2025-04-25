Yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, soruşturmada "örgüt yöneticisi", "para kasaları" olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile gizli görüşmesi ortaya çıktı. İmamoğlu, görüşmeye korumalar otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapattıktan 50 dakika sonra geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aynı soruşturmada "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak geçen teknik takipteki isimlerle yaptığı gizli görüşme deşifre oldu. Toplantı, İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait Etiler'deki bir otelde 12 Ekim 2024'te gerçekleşti.

KAMERAYA SİYAH BANT

Yeni Şafak'ın haberine göre, 1 dakika 53 saniyelik kayıtta, toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı görüldü. Otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı. İmamoğlu'ndan 50 dakika önce otele gelen korumaları, görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1'inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı. Bu yöntemle içeride yapılacak görüşmenin kayıt altına alınması engellendi.

İMAMOĞLU ELİNDE TABLETLE GELDİ

Saat 10.04'te ise eski İBB Başkanı İmamoğlu, otelin giriş katındaki lobi koridoruna ait kameraların kadrajına girdi. Ceketsiz ve mavi bir gömlekle otele giren İmamoğlu, elinde tabletiyle toplantının yapılacağı alana ilerledi.

TÜM PARA KASALARI ORADA

Gizli görüşmeye kamuoyunda "para kasaları" olarak bilinen ve teknik takip altında olan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal katıldı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni yol haritası üzerine çalışmalar yapıldığı" öğrenildi.

POLİSLERİN GİRMESİNİ ENGELLEDİLER

Emniyet güçleri teknik takip kapsamında otele garson gibi gelip inceleme yapmak istedi. Ancak otel yönetimi buna izin vermedi. Otel sahibi Adnan Çebi'nin, görüşme sırasında hiçbir görevlinin içeri alınmaması yönünde kesin talimat verdiği öğrenildi. Böylece güvenlik birimlerinin içeride yaşananları gözlemlemesi engellendi.

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