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KOSGEB destekli HippocrApp hekimlerin kullanımına açıldı

Her branştan 100’den fazla hekimin görüşleri dikkate alınarak geliştirilen KOSGEB destekli HippocrApp uygulaması hayata geçti.

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Tıp ve diş hekimlerine tıbbi paylaşım, iletişim ve dayanışma imkânı sunarak, hekimlerin bilgiye ve tecrübeye kolay ulaşmalarını sağlayan uygulama, Türkiye’de tüm mobil platformlarda ve web ortamında hekimlerin kullanımına açıldı. Hekimler bundan böyle HippocrApp uygulaması sayesinde karar veremedikleri vakalarda, teşhis ya da tedavide zorlanılan durumlarda meslektaşlarına danışarak kolaylıkla fikir alışverişinde bulunabilecekler.

 

Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta geliştirilen KOSGEB destekli HippocrApp uygulaması hayata geçti. Yoğun ilgi gören uygulama tıp ve diş hekimlerine tıbbi paylaşım, iletişim ve dayanışma imkânı sunarak, hekimlerin bilgiye ve tecrübeye kolay ulaşmalarını sağlıyor. Yalnızca hekim olduğu uzmanlar tarafından kontrol edilerek doğrulanan kullanıcılara açık olan uygulamanın dünyada en çok kullanılan yenilikçi sağlık uygulamalarından biri olması hedefleniyor. Hekimlerin özellikle karar veremediği vakalarda, teşhis ya da tedavide zorlanılan durumlarda kendi meslektaşlarına danışarak fikir alışverişinde bulunmalarının olağan olduğunu belirten Projenin fikir kaynağı ve yöneticisi Genel Cerrah Opr. Dr. Fahri Yılmaz, “HippocrApp Türkiye ve dünyadaki bütün sağlık kurumlarında, sohbet ortamlarında kısıtlı zaman ve yetersiz verilerle yapılan ayaküstü çözümlerin yerini alacak bir uygulama. Bu sayede verileri doğru şekilde girilmiş olan hasta dosyaları aynı branş hekimleri tarafından izlenebilecek ve yorumlarla destek verilebilecek” dedi.

 

Canlı yayın özelliği de eklenecek

 

Uygulamanın IOS, web, Android ortamlarında kullanılabildiğini kaydeden Genel Cerrah Opr. Dr. Fahri Yılmaz, kısa süre içerisinde uygulamaya canlı yayın özelliğinin de ekleneceğini vurguladı. Uygulama sayesinde hekimlerin bilgiye ve tecrübeye ulaşmalarının kolay hale geleceğini bildiren Genel Cerrah Opr. Dr. Fahri Yılmaz, “Hippocrates'in ‘Primum Non Nocere’ felsefesini düstur edinerek yola çıktığımız ve hastaların mahremiyetine son derece dikkat ederek sunduğumuz uygulamamıza yakında eklenecek olan canlı yayın özelliği sayesinde, uygulamamız dünyada benzeri olmayan bir ürün haline gelecek” dedi.

 

Türkiye’de başladı, dünyaya yayılacak

 

KOSGEB destekli HippocrApp uygulamasının Kocaeli Üniversitesi Teknopark kampüsündeki etkin bir ekibin yoğun bir çabası ürünü olduğuna dikkat çeken Genel Cerrah Opr. Dr. Fahri Yılmaz, “Uygulamanın geliştirme aşamasında her branştan 100’den fazla hekimin görüşleri dikkate alındı. Başlangıçta Türkiye’de ve iOS ortamında kullanıma sunduğumuz HippocrApp uygulamasının tüm dünya hekimlerinin ilgisini çekeceğini ve dünyada en çok kullanılan yenilikçi sağlık uygulamalarından biri olacağına inanıyoruz” dedi.

 

 


 

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