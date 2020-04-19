KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretim yapacak sektörlere destek sağlayacaklarını belirterek, 'Bu dönemde ihtiyaç duyulan maske, koruyucu gözlük, elbise, dezenfektan ve temizlik ürünlerin yerli üretimine 6 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.' dedi.
19 Nisan 2020 Pazar 15:21 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:24