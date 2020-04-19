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  • KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek
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KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretim yapacak sektörlere destek sağlayacaklarını belirterek, 'Bu dönemde ihtiyaç duyulan maske, koruyucu gözlük, elbise, dezenfektan ve temizlik ürünlerin yerli üretimine 6 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.' dedi.

19 Nisan 2020 Pazar 15:21 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:24
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