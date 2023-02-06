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Kosova, 30 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi

Kosova hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin gönderilmesine karar verdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Kosova, 30 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücü Birliği'nin Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla gönderilmesine ilişkin kararı onayladığını söyledi.

Osmani, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, Kosova'nın gerekli desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Karara göre 30 askerli bir Kosova Güvenlik Gücü Birliği, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Birlik, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli Priştine-İstanbul seferiyle Türkiye'ye gitti.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Prizren Esnaf Derneği işbirliğinde depremden etkilenen bölgelerdeki halka destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, açılan yardım hesabına destek olunması çağrısında bulunurken, toplanan yardımların en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını bildirdi.

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