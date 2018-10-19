Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti

Thaçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’nın başkenti Priştine’de Çavuşoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

Çavuşoğlu öncesinde Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yarın ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrinde temaslarda bulunması bekleniyor.