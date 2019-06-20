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Kosova ile Türkiye arasında sağlık eylem planı imzalandı

Kosova ile Türkiye sağlık bakanlıkları, iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek üzere eylem planı imzaladı.

  • AA
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Kosova'nın başkenti Priştine'deki Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen imza törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili katıldı.

Meşe, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kosova arasında 2009'dan bu yana sağlık alanında iş birliği anlaşması bulunduğunu hatırlatarak, anlaşma kapsamında bugüne kadar 800'ün üzerinde hastanın Türkiye'deki bakanlığa bağlı hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Kosovalı sağlık personelinin Türkiye'deki eğitimlerine yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Meşe, "Bu eylem planı sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon alanında iş birliği, ilaç ve tıbbi cihaz alanında iş birliği, sağlık turizmi alanında iş birliği ve sağlık haftaları başlığı altında toplanıyor. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Naim Bardiqi de ülkesinin 2009'da imzalanan sağlık alanda iş birliği anlaşmasından istifade ettiğini vurgulayarak, "Eylem planının kilit noktalarından biri de Kosova'daki sağlık kurumlarının akreditasyonu için ulusal planın hazırlanması olacak." ifadesini kullandı.

Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında ülkede bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, ülkede çeşitli temaslarda da bulundu.

23 Haziran'a kadar devam edecek sağlık haftası kapsamında, Türkiye'den doktorlar seminerler verecek. Doktorlar ayrıca çeşitli operasyonlar gerçekleştirecek.

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